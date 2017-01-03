Все новости

03.01.17 / 04:13 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп пообещал противодействовать ядерной программе КНДР

После сообщений о межконтинентальных ракетах

Флаг КНДР Северная КореяИзбранный президент США Дональд Трамп пообещал противодействовать развитию ядерной программы Северной Кореи. Об этом он написал в понедельник в своем твиттере.

«Северная Корея заявила, что находится на завершающей стадии разработки ядерного оружия, которое способно достичь территории США. Этого не будет!» — написал политик.

Ранее СМИ сообщили, что КНДР к 2020 году способна создать межконтинентальные баллистические ракеты, которые будут способны достичь территории США. Об испытаниях межконтинентальной ракеты в своем новогоднем обращении говорил также лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016