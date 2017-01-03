Трамп пообещал противодействовать ядерной программе КНДР После сообщений о межконтинентальных ракетах

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал противодействовать развитию ядерной программы Северной Кореи. Об этом он написал в понедельник в своем твиттере.

«Северная Корея заявила, что находится на завершающей стадии разработки ядерного оружия, которое способно достичь территории США. Этого не будет!» — написал политик.

Ранее СМИ сообщили, что КНДР к 2020 году способна создать межконтинентальные баллистические ракеты, которые будут способны достичь территории США. Об испытаниях межконтинентальной ракеты в своем новогоднем обращении говорил также лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.