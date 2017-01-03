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03.01.17 / 15:15 Новости / Россия и мир / Экономика

Аман Тулеев попросил Медведева остановить рост цен на бензин в Кузбассе

Сравнил ситуацию в Кузбассе с ситуацией в Мексике

аман тулеевГубернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил премьер-министра страны Дмитрия Медведева обратить внимание на повышение цен на бензин в Кемеровской области. Его нужно прекратить, сказал Тулеев в сообщении Медведеву во вторник.

С 1 января цена на бензин в Сибири в среднем выросла на 20 копеек за литр. В Кузбассе бензин уже стоит 34 рубля за литр.

В письме губернатор обвиняет в росте цен компании-монополисты. Также Тулеев напоминает Медведеву о бунтах на улицах Мексики из-за роста цен. «Допускать такого мы не имеем права», — пишет Тулеев.

Отметим, в 2016 году стоимость АИ-92 в Кемеровской области поднималась пять раз. АИ-92 подорожал на 1,8 рублей за год.

В середине 2016 года уже Аман Тулеев просил премьера Медведева разобраться с растущими ценами на бензин. Губернатор отмечал, что вслед за бензином в регионе будут дорожать товары и услуги.

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