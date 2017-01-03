Жена Ильдара Дадина уже месяц не получала данных о его местонахождении Правозащитники и журналисты написали письмо во ФСИН

Анастасия Зотова, жена заключенного Ильдара Дадина, уже месяц не получала достоверной информации о местонахождении ее мужа. Об этом она сообщила накануне.

Также она оговорила, что ЕСПЧ обязал РФ сообщить о местонахождении Дадина до 9 января 2017 года. Правозащитник, директор движения «За права человека» Лев Пономарев написал письмо во ФСИН с требованием сообщить о том, где находится Дадин. Также запрос во ФСИН направило радио «Эхо Москвы».

Напомним, Дадин осужден за нарушение правил поведения на уличных акциях. Он первый человек в России, которого осудили по этой статье. Дадина содержали в карельской колонии в Сегеже. Оттуда он рассказал о пытках в этой колонии. По его словам, заключенных пытают работники тюрьмы. Медицинские осмотры не обнаружили на его теле следов избиений.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Дадина стоит перевести в другую колонию ради его безопасности. Перевод начали 2 декабря, с тех пор Анастасия Зотова не получала о нем сведений.