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04.01.17 / 16:23 Новости / Россия и мир

AT&T будет тестировать сеть 5G с помощью сервиса DirecTV Now

Для жителей города Остин в Техасе

Time WarnerТелекоммуникационный холдинг AT&T протестирует беспроводную сеть 5G с помощью видеосервиса DirecTV Now. Об этом сообщили в среду в компании.

В AT&T уточнили, что в ходе лабораторных испытаний специалистам компании удалось достичб скорости в 14 гигабит в секунду. Сеть будет работать в тестовом режиме для пользователей DirecTV Now в Остине, штат Техас. Провести испытания планируется до середины текущего года.

Напомним, по итогам третьего квартала прошлого года AT&T получила чистую прибыль в $10,8 млрд. Это на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Выручка компании составила $40,8 млрл. Рост составил 4,6 %.

По материалам: bloomberg.com

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