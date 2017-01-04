Белый дом объяснил отсутствие Путина в санкционных списках Это было бы чрезвычайной мерой

Правительство США объяснило отсутствие президента Росси Владимира Путина в санкционных списках США. С официальной позицией по этому вопросу во вторник выступил пресс-секретарь Джош Эрнест.

По его словам, для включения в списки лидеров глав государств нужны экстраординарные обстоятельства. Последние события этому не соответствуют.

Напомним, в декабре США ввели новый пакет санкций против России. Они стали ответом на предполагаемые попытки вмешаться РФ в президентскую кампанию 2016 года. В соответсвии с указом уходящего президента США Барака Обамы из страны были высланы 35 дипломатов с семьями. Кроме того, под санкции попали девять организаций, в том числе ФСБ и ГРУ.