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04.01.17 / 02:25 Новости / Политика / Россия и мир

Белый дом объяснил отсутствие Путина в санкционных списках

Это было бы чрезвычайной мерой

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Правительство США объяснило отсутствие президента Росси Владимира Путина в санкционных списках США. С официальной позицией по этому вопросу во вторник выступил пресс-секретарь Джош Эрнест.

По его словам, для включения в списки лидеров глав государств нужны экстраординарные обстоятельства. Последние события этому не соответствуют.

Напомним, в декабре США ввели новый пакет санкций против России. Они стали ответом на предполагаемые попытки вмешаться РФ в президентскую кампанию 2016 года. В соответсвии с указом уходящего президента США Барака Обамы из страны были высланы 35 дипломатов с семьями. Кроме того, под санкции попали девять организаций, в том числе ФСБ и ГРУ.

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