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04.01.17 / 15:57 Новости / Россия и мир

Иран допустил «Газпром» к участию в тендерах

К торгам допустили и французскую Total

газпромИран допустил российскую компанию «Газпром» к участию в тендерах. Об этом сообщили в Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) в среду.

В список допущенных к торгам компаний вошли также итальянская Eni, нидерландско-британская Shell и французская Total. Большинство компаний сотрудничали с Ираном до введения в его отношении санкций в 2011 году.

Напомним, 13 декабря прошлого года «Газпром нефть» подписал соглашением о добыче нефти с NIOC. Согласно условиям договора, российская компания займется добычей нефти на двух месторождениях в Иране — Чангуле и Чешмехуш. До этого интерес к добыче сырья на шельфе и суше Ирана проявляла и «Росфнеть».

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