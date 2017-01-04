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04.01.17 / 04:58 Новости / Политика / Россия и мир

Генсек ООН призвал членов организации к диалогу

И к реформам в организации

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Новый генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш призвал страны-участницы к диалогу. Об этом он заявил в своем первом обращении в этом качестве, которое распространено в среду.

«Единственный способ для нас достичь наших целей — работать как команда», — убежден Гутерриш.

Он также призвал к реформам в организации и подчеркнул необходимость избавиться от бюрократии в ООН.

Напомним, Гутерриш сменил на посту генсека ООН Пан Ги Муна. До этого Гутерриш возглавлял правительство Португалии. Что касается его предшественника, того он планирует побороться за пост президента Южной Кореи. Впрочем, в декабре на этом фоне Пан Ги Муна заподозрили в коррупции.

Добавим, страны-участницы неоднократно указывали на неэффективность ООН. Организации не удается разрешить ряд многолетних конфликтов, в том числе — арабо-израильскую проблему.

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