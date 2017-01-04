Генсек ООН призвал избавить организацию от бюрократии

Новый генеральный секретар Организации объединенных наций Антониу Гутерриш призвал избавить организацию от бюрократии. Об этом он заявил в свой первый рабочий день.
«Нам необходимо внести существенные изменения в свою работу, заняться реформами и улучшить результаты работы», — сказал он.
Гутерриш также отметил, что во всем мире растет скепсис по отношению к международным организациям, в том числе — к ООН.
Напомним, Гутерриш сменил с нового года генсека ООН Пан Ги Муна. Ранее политик был премьер-министром Португалии.