Генсек ООН призвал избавить организацию от бюрократии На фоне общественного скепсиса

Новый генеральный секретар Организации объединенных наций Антониу Гутерриш призвал избавить организацию от бюрократии. Об этом он заявил в свой первый рабочий день.

«Нам необходимо внести существенные изменения в свою работу, заняться реформами и улучшить результаты работы», — сказал он.

Гутерриш также отметил, что во всем мире растет скепсис по отношению к международным организациям, в том числе — к ООН.

Напомним, Гутерриш сменил с нового года генсека ООН Пан Ги Муна. Ранее политик был премьер-министром Португалии.