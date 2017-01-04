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04.01.17 / 03:18 Новости / Политика / Россия и мир

Генсек ООН призвал избавить организацию от бюрократии

На фоне общественного скепсиса

ГутерришНовый генеральный секретар Организации объединенных наций Антониу Гутерриш призвал избавить организацию от бюрократии. Об этом он заявил в свой первый рабочий день.

«Нам необходимо внести существенные изменения в свою работу, заняться реформами и улучшить результаты работы», — сказал он.

Гутерриш также отметил, что во всем мире растет скепсис по отношению к международным организациям, в том числе — к ООН.

Напомним, Гутерриш сменил с нового года генсека ООН Пан Ги Муна. Ранее политик был премьер-министром Португалии.

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