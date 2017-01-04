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04.01.17 / 00:13 Новости / Политика / Россия и мир

Клинтоны приедут на инаугурацию Трампа

А также Картер и Буш-младший

Хиллари КлинтонБилл и Хиллари Клинтон планируют посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно телеканалу CNN.

Помимо Клинтонов за вступлением Трампа в должность будут наблюдать бывшие президенты Джордж Буш-младший и Джими Картер. При этом 41-ый президент США Джордж Буш-старший пропустить церемонию по состоянию здоровья.

Напомним, Хиллари Клинтон была соперницей Трампа на выборах президента. По большинству прогнозов и опросов населения она лидировала в гонке. В итоги Клинтон собрала почти на 3 млн голосов больше, но уступила по голосам выборщиков.

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