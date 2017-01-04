Клинтоны приедут на инаугурацию Трампа

Билл и Хиллари Клинтон планируют посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно телеканалу CNN.
Помимо Клинтонов за вступлением Трампа в должность будут наблюдать бывшие президенты Джордж Буш-младший и Джими Картер. При этом 41-ый президент США Джордж Буш-старший пропустить церемонию по состоянию здоровья.
Напомним, Хиллари Клинтон была соперницей Трампа на выборах президента. По большинству прогнозов и опросов населения она лидировала в гонке. В итоги Клинтон собрала почти на 3 млн голосов больше, но уступила по голосам выборщиков.