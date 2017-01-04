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04.01.17 / 23:31 Новости / Россия и мир / Экономика

Курс биткоина вырос до исторического максимума

До $1141,05

Курс криптовалюты биткоин обновил исторический максимум и составил $1141,05. Об этом пишет в среду Bloomberg.

Как отмечает издание, до этого биткоин достигал отметки в $1137. Это было в ноябре 2013 года. В начале января курс криптовалюты впервые с 2013 года превысил $1000.

Добавим, биткоин — первая и самая известная криптовалюта (зашифрованная цифровая валюта) в мире. Первая сделка с его использованием была совершена в 2009 году, первая биржа криптовалют открылась в 2010 году. В России эту криптовалюту впервые официально использовал Альфа-банк. Это произошло во время заключения сделки с S7 Airlines в декабре 2016 года.

По материалам: bloomberg.com
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