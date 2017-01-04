Марин Ле Пен призвала отказаться от евро В пользу ЭКЮ

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен призвала страны еврозоны отказаться от использования евро. Соответствующее заявление она сделала в среду.

Вместо евро Ле Пен предложила использовать ЭКЮ. Она отметила, что последняя может существовать наравне с национальной валютой. В случае своего избрания президентом Франции Марин Ле Пен планирует пересчитать национальный долг страны в новой национальной валюте.

ЭКЮ — валютная единица, которая использовалась в ЕС с 1979 по 1998 годы. Она была заменена на евро й января 1999 года. Курс обмена составил 1:1.