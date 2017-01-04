Мексика выразила сожаление в связи с отменой строительства завода Ford И готовность модернизировать НАФТА

Мексиканские власти официально выразили сожаление в связи с отменой строительства завода Ford в этой стране. Заявление они распространили во вторник.

В правительстве Мексики считают, что новый завод помог создать не только рабочие места в этой стране, но и сохранить существующие в США. В этом же заявлении власти латиноамериканской страны подтверждают приверженность модернизации соглашения НАФТА. Это североамериканское соглашение о свободной торговли.

Напомним, руководство Ford решило отменить строительство нового завода после того, как на выборах президента США победил Дональд Трамп. Политик заявил, что обложит налогами продукцию компании, которая сделана не в Соединенных Штатах.

Добавим, самого Трампа в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковали за созданием рабочих мест в других странах. Сам же политик высказывался за перенос мощностей американских компаний на родину.