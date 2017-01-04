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04.01.17 / 00:47 Новости / Россия и мир / Экономика

Мексика выразила сожаление в связи с отменой строительства завода Ford

И готовность модернизировать НАФТА

Ford FocusМексиканские власти официально выразили сожаление в связи с отменой строительства завода Ford в этой стране. Заявление они распространили во вторник.

В правительстве Мексики считают, что новый завод помог создать не только рабочие места в этой стране, но и сохранить существующие в США. В этом же заявлении власти латиноамериканской страны подтверждают приверженность модернизации соглашения НАФТА. Это североамериканское соглашение о свободной торговли.

Напомним, руководство Ford решило отменить строительство нового завода после того, как на выборах президента США победил Дональд Трамп. Политик заявил, что обложит налогами продукцию компании, которая сделана не в Соединенных Штатах.

Добавим, самого Трампа в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковали за созданием рабочих мест в других странах. Сам же политик высказывался за перенос мощностей американских компаний на родину.

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