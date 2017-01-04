В Минобороны РФ прокомментировали заявление главы ЦРУ о действиях России в Сирии «Рано или поздно за всё это придётся отвечать»

В Министерстве обороны России прокомментировали высказывание директора ЦРУ Джона Бреннанао действиях РФ в Сирии. Соответствующее заявление в среду сделал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«Главе ЦРУ господину Джону Бреннану, прежде чем растекаться мыслью по скатерти о якобы использовании Россией в Сирии невозможной для США тактики «выжженной земли», не мешало бы знать и помнить историю возникновения этого термина… Рано или поздно за всё это придётся отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением «соломки на будущее» вряд ли спасёт», — сказал он.

Напомним, ранее Джон Бреннан заявил, что Россия использовала в Сирии тактику выжженной земли. По его словам, ВС России не отличают оппозицию от террористов. Это, считает глава ЦРУ, влечет за собой жертвы.