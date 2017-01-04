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04.01.17 / 16:51 Новости / Россия и мир

В Минобороны РФ прокомментировали заявление главы ЦРУ о действиях России в Сирии

«Рано или поздно за всё это придётся отвечать»

Фото: newinform.com

Фото: newinform.com

В Министерстве обороны России прокомментировали высказывание директора ЦРУ Джона Бреннанао действиях РФ в Сирии. Соответствующее заявление в среду сделал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«Главе ЦРУ господину Джону Бреннану, прежде чем растекаться мыслью по скатерти о якобы использовании Россией в Сирии невозможной для США тактики «выжженной земли», не мешало бы знать и помнить историю возникновения этого термина… Рано или поздно за всё это придётся отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением «соломки на будущее» вряд ли спасёт», — сказал он.

Напомним, ранее Джон Бреннан заявил, что Россия использовала в Сирии тактику выжженной земли. По его словам, ВС России не  отличают оппозицию от террористов. Это, считает глава ЦРУ, влечет за собой жертвы.

По материалам: rt.com
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