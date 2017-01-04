The Banker назвал Набиуллину лучшим главой ЦБ в Европе Издание отметило работу регулятора по снижению инфляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина стала лучшим председателем ЦБ в Европе по версии журнала The Banker. Об этом стало известно в среду.

Издание отметило усилия ЦБ по снижению инфляции в стране. Кроме того, The Banker указал на политику регулятора в деле оздоровления банковского сектора.

Напомним, по итогам 2016 года инфляция в стране опустилась ниже 6%. По данным МВФ, в новейшей истории России этот показатель никогда не опускался ниже 6,1%. Добавим, с 2014 года ЦБ отозвал лицензии у около 300 банков.