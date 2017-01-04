Обама все еще уверен в причастности России к кибератакам Что бы там ни заявлял Ассанж

Действующий президент США Барк Обама по-прежнему уверен в причастности России к кибератакам на сервера Демократической партии. Об этом во вторник заявил его пресс-секретарь Джош Эрнест.

«Обама опирается на выводы разведслужб и уверен, что за атаками стоят русские», — сказал Эрнест. Он отвечал на статью Джулиана Ассанжа, в которой он назвал несостоятельной версию о российских кибератаках. По мнению основателя Wikileaks, Обама своими заявлениями пытается подорвать легитимность избранного президента США ДОнальда Трампа.

Добавим, сам Трамп не уверен, что за взломом почты Демократической партии стоят российские хакеры. Тем не менее, на следующей неделе избранный президент проведет еще один брифинг со специальными службами по этому вопросу.

Напомним, по версии нынешнего Белого дома, Россия взламывала почту демократов для вмешательства в выборный процесс. Некоторые данные из почты Демпартии публиковались позднее на сайте Wikileaks.