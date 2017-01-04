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04.01.17 / 04:33 Новости / Политика / Россия и мир

Обама и Эрдоган обсудили углубление в борьбе с ИГИЛ

И отметили успехи

игилПрезиденты США и Турции Барак Обама и Реджеп Эрдоган обсудили усиление борьбы с «Исламским государством» (запрещено в России). Об этом в ночь на среду сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

По его словам, действующий президент сША приветствовал усилия Турции по работе с региональными игроками для достижения общенационального перемирия в Сирии. Кроме того, обе стороны отметили прогресс в действиях международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, сказал Эрнест.

Отметим, ранее избранный президент США Дональд Трамп критиковал Обаму за действия против ИГИЛ. Более того, Трамп уверен, что неумелые действия администрации США привели к усилению «Исламского государств». За это же избранный президент критиковал свою соперницу Хиллар Клинтон, которая в 2009—2013 годах была госсекретарем США.

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