Экс-тренер женской сборной по биатлону призвал отстранить российских спортсменов от ОИ-2018 Если подтвердятся обвинения WADA

Российская сборная должна быть в полном составе отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в случае, если обвинения комиссии WADA будут доказаны. Такое заявление сделал бывший тренер женской сборной РФ по биатлону Вольфганг Пихлер.

По его словам, если обстоятельства, на которые указывает WADA, подтвердятся, России надо будет предоставить «олимпийскую паузу». «Это коснется и невиновных, но в других мерах просто не будет смысла», — сказал Пихлер.

Напомним, Международный союз биатлонистов инициировал расследование в отношении 29 российских спортсменов, упомянутых в докладе WADA 22 декабря. От соревнований отстранили двух российских биатлониста-участника ОИ-2014.