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04.01.17 / 11:59 Новости / Россия и мир

Переговоры по Сирии в Астане пройдут 23 января

До этого турецкие эксперты посетят Россию

астана казахстанПереговоры по урегулированию ситуации в Сирии в Астане пройдут 23 января.  Об этом в среду сообщил Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турецкие эксперты намерены также посетить Россию для обсуждения подготовки к переговорам. Ожидается, что визит состоится 9-10 января.

Напомним, ранее о том, что переговоры по Сирии в Астане пройдут с участием президента Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил президент РФ Владимир Путин. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу. По словам Путина, новая площадка может стать дополнением к женевским переговорам.

По материалам: bloomberg.com
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