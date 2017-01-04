Переговоры по Сирии в Астане пройдут 23 января До этого турецкие эксперты посетят Россию

Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии в Астане пройдут 23 января. Об этом в среду сообщил Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турецкие эксперты намерены также посетить Россию для обсуждения подготовки к переговорам. Ожидается, что визит состоится 9-10 января.

Напомним, ранее о том, что переговоры по Сирии в Астане пройдут с участием президента Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил президент РФ Владимир Путин. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу. По словам Путина, новая площадка может стать дополнением к женевским переговорам.