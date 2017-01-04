К перемирию в Сирии присоединился 1,091 тыс. населенных пунктов «Процесс примирения в Сирийской Арабской Республике проходит без срывов»

К перемирию в Сирии присоединился 1,091 тыс. населенных пунктов. Об этом сообщили в российском Центре по примирению в Сирии.

«В течение суток подписано три соглашения о присоединении населенных пунктов Мардж-Майрбан, Слагу (провинция Латакия) и Хан-эш-Ших (провинция Дамаск) к режиму прекращения боевых действий… Процесс примирения в Сирийской Арабской Республике проходит без срывов, в соответствии с достигнутыми договоренностями», — говорится в сообщении центра.

Напомним, ранее в среду глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил Россию в применении тактики «выжженной земли» в Сирии. Он заявил, что Москва не отличает оппозицию от террористов. «Главе ЦРУ господину Джону Бреннану, прежде чем растекаться мыслью по скатерти о якобы использовании Россией в Сирии невозможной для США тактики «выжженной земли», не мешало бы знать и помнить историю возникновения этого термина», — прокомментировал заявление директора ЦРУ представитель Минобороны Игорь Конашенков.