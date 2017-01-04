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04.01.17 / 20:33 Новости / Россия и мир

Главы Молдавии и Приднестровья провели встречу

Впервые за восемь лет

приднестровьеГлава Молдавии Игорь Додон и глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский провели встречу. Об этом сообщили в администрации Красносельского в среду.

На встрече стороны обсудили свободу перемещения граждан, а также признание документов о связи и железной дороге. Глава Приднестровья отметил, что статусные вопросы не обсуждались.

Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. О своей независимости оно объявило в 1992 году. Русские и украинцы составляют 60% жителей Приднестровья. Предыдущая встреча глав Молдавии и ПМР прошла восемь лет назад.

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