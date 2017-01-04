В Арктике ввели в эксплуатацию новую радиолокационную станцию Станция находится на острове Врангеля

В Арктике ввели в эксплуатацию новый трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) «Сопка-2». Об этом сообщил в среду представитель Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

ТРЛК находится на острове Врангеля. По словам Гордеева, его задача — «получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке в Арктической зоне». Станция может работать при температуре до минус 40 градусов и скорости ветра до 40 метров в секунду.

Остров Врангеля располагается в Северном Ледовитом океане. Температура на острове опускается до минус 37 градусов. В 2014 году на острове был построен комплекс для проживания личного состава.