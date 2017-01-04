Все новости

04.01.17 / 13:27 Новости / Россия и мир

В Арктике ввели в эксплуатацию новую радиолокационную станцию

Станция находится на острове Врангеля

севморпуть северный морской путь арктика караван суда судно море танкер новошип новороссийское морское пароходство севкомфлотВ Арктике ввели в эксплуатацию новый трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) «Сопка-2». Об этом сообщил в среду представитель Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

ТРЛК находится на острове Врангеля. По словам Гордеева, его задача — «получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке в Арктической зоне». Станция может работать при температуре до минус 40 градусов и скорости ветра до 40 метров в секунду.

Остров Врангеля располагается в Северном Ледовитом океане. Температура на острове опускается до минус 37 градусов. В 2014 году на острове был построен комплекс для проживания личного состава.

По материалам: tass.ru
Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016