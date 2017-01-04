Режим ЧП в Турции продлили еще на три месяца С 19 января

Режим чрезвычайного положения в Турции продлили еще на три месяца. За это во вторник проголосовал парламент страны.

Продление действует с 19 января. Ранее власти говорили, что режим продлится столько, «сколько потребуется».

Напомним, режим ЧП в Турции ввели после неудачной попытки государственного переворота в июле прошлого года. Тогда группа генералов попыталась отстранить от власти действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Добавим, критики турецкого руководства указывали на то, что режим Эрдогана использует чрезвычайные меры для борьбы с оппозицией.