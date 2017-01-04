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04.01.17 / 05:18 Новости / Политика / Россия и мир

Режим ЧП в Турции продлили еще на три месяца

С 19 января

турцияРежим чрезвычайного положения в Турции продлили еще на три месяца. За это во вторник проголосовал парламент страны.

Продление действует с 19 января. Ранее власти говорили, что режим продлится столько, «сколько потребуется».

Напомним, режим ЧП в Турции ввели после неудачной попытки государственного переворота в июле прошлого года. Тогда группа генералов попыталась отстранить от власти действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Добавим, критики турецкого руководства указывали на то, что режим Эрдогана использует чрезвычайные меры для борьбы с оппозицией.

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