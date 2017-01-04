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04.01.17 / 10:57 Новости / Россия и мир

В ЦРУ обвинили Россию в использовании тактики выжженной земли в Сирии

Глава ведомства считает, что Москва принимает всю сирийскую оппозицию за террористов

Фото minval.az

Фото minval.az

В Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ) считают, что Россия использует в Сирии тактику выжженной земли. В среду соответствующее заявление сделал глава ведомства Джон Бреннан.

По его словам, Россия считает всю оппозицию в Сирии террористами. Из-за этого, считает Бреннан, РФ предпринимает «безрассудные военные действия», которые ведут к гибели большого количества людей.

Напомним, Россия начала военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года. По данным Минобороны РФ, самолеты ВКС России наносили удары по объектам и позициям запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Президент РФ Владимир Путин 14 марта прошлого года отдал приказ о выводе из Сирии основных сил. В декабре Россия и Турция заключили соглашение о прекращении огня в Сирии.

По материалам: pbs.org
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