США объяснили «секретностью» отсутствие доказательств российских кибератак В пятницу Трамп должен встретиться с главами спецслужб

Спецслужбы США до сих пор не представили доказательств участия России в кибератаках из-за засекреченности информации. Такое заявление сделал в среду пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

«Разведсообщество руководствуется отнюдь не только интуицией. Об этом можно сказать по техническому анализу, который они обнародовали, и по тому, что они продемонстрировали уверенность в этом анализе, выразили единогласное мнение до выборов», — считает Эрнест. Он подчеркнул, что для американской разведки защита источников и методов остается приоритетной, поэтому сохраняется секретность.

Напомним, в октябре разведывательное сообщество США, куда входят 17 спецслужб, заявило об участии России в организации хакерских атак, направленных на американских политиков. На минувшей неделе ФБР и МВБ обнародовали доклад, в котором указали псевдонимы хакеров, которые якобы связаны с российской разведкой.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с главами ФБР, ЦРУ и других спецслужб. Политик пообещал изучить информацию, которую они ему предоставят. Встреча запланирована на пятницу.