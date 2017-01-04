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04.01.17 / 11:28 Новости / Россия и мир

Полиция установила личность исполнителя теракта в ночном клубе в Турции

В результате теракта погибли 39 человек

Полиция ТурцияТурецкая полиция сумела установить личность совершившего теракт в ночном клубе в Стамбуле. Об этом сообщил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее СМИ сообщали, что полиция задержала по подозрению в совершении теракта пятерых человек. Исполнитель, по данным СМИ, был гражданином Киргизии или Узбекистана.

Напомним, теракт произошел в новогоднюю ночь. Неизвестный с автоматом ворвался в клуб и открыл стрельбу. Погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяло на себя ответственность за случившееся.

По материалам: reuters.com
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