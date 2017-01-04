СМИ выдвинули новую версию гибели «Титаника» Из-за пожара

Газета The Independent выдвинула новую версию гибели лайнера «Титаник». Газета опубликовала результаты 30-летнего расследования во вторник.

Согласно данным журналиста Шенана Молони, причиной гибели корабля стало возгорание в топливном хранилище. При этом, утверждает исследователь, пожар возник еще в порту отправления. Из-за нагрева обшивки корабля столкновение с айсбергом стало для «Титаника» фатальным".

Добавим, в основу исследования легли фотографии лайнера. На обшивке корабля журналист обнаружил следы сажи.

Напомним, «Титаник» затонул в 1912 году. По официальной версии, корабль пошел ко дну из-за столкновения с айсбергом. Катастрофа судна несколько раз экранизировалась. Фильм 1997 года получил множество наград «Оскар»