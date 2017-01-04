СК возбудил уголовное дело по факту выезда самолета за пределы ВПП в Калининграде По статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»

Следственные органы Северо-Западного следственного управления СК РФ возбудили уголовное дело по факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в калининградском аэропорту. Об этом сообщили в ведомстве в среду.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). «В настоящее время проводятся допросы пассажиров и экипажа самолета, сотрудников наземных служб аэропорта «Храброво», специалистов в области безопасности полетов, выемка медицинских документов пассажиров, обратившихся за медицинской помощью, назначаются судебные медицинские экспертизы», — сообщили в СК.

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Калининград 3 января присоединился в аэропорту «Храброво». Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП на пять метров. У самолета подломилась передняя стойка шасси. В самолете находились 167 пассажиров и пять членов экипажа.