В Стамбуле в ресторане неизвестный устроил стрельбу Есть раненые

В Стамбуле мужчина открыл огонь в ресторане. Об этом сообщает в среду телеканал CNNturk.

По данным телеканала, в результате стрельбы пострадали владелец заведения и профессор университета. Нападавший действовал в одиночку и успел скрыться, информации о нем не поступало. Сообщается, что он действовал в одиночку.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января в Стамбуле террорист атаковал ночной клуб Reina. Он открыл огонь в помещении, где находились около 700 человек. В результате 39 человек погибли, в том числе россиянка. Еще 69 человек были ранены. Ответственность за теракт на себя взяло Исламского государство (ИГ, запрещено в России).