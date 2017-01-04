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04.01.17 / 22:35 Новости / Общество / Россия и мир

В Стамбуле в ресторане неизвестный устроил стрельбу

Есть раненые

Фото: metronews.ru

Фото: metronews.ru

В Стамбуле мужчина открыл огонь в ресторане. Об этом сообщает в среду телеканал CNNturk.

По данным телеканала, в результате стрельбы пострадали владелец заведения и профессор университета. Нападавший действовал в одиночку и успел скрыться, информации о нем не поступало. Сообщается, что он действовал в одиночку.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января в Стамбуле террорист атаковал ночной клуб Reina. Он открыл огонь в помещении, где находились около 700 человек. В результате 39 человек погибли, в том числе россиянка. Еще 69 человек были ранены. Ответственность за теракт на себя взяло Исламского государство (ИГ, запрещено в России).

По материалам: cnnturk.com
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