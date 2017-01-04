«Викинг» собрал 735 млн рублей за первую неделю проката Фильм вышел в прокат 29 декабря

Фильм Андрея Кравчука «Викинг» за первую неделю проката собрал 735 млн рублей. Об этом сообщили в среду продюсеры картины Константин Эрнст.

«В «новогодней битве» в кинопрокате обычно участвуют самые большие картины — у нас в стране это время активных походов в кино. И здорово, что впервые за долгие годы в ней побеждает отечественный фильм. Сейчас у нас 735 млн рублей», — сказал он.

Картина «Викинг» рассказывает о жизни князя Владимира. Он вышел в прокат 29 декабря. Главную роль в картине сыграл Данила Козловский.