Все новости

04.01.17 / 20:06 Новости / Россия и мир

«Викинг» собрал 735 млн рублей за первую неделю проката

Фильм вышел в прокат 29 декабря

викингФильм Андрея Кравчука «Викинг»  за первую неделю проката собрал 735 млн рублей. Об этом сообщили в среду продюсеры картины Константин Эрнст.

«В «новогодней битве» в кинопрокате обычно участвуют самые большие картины — у нас в стране это время активных походов в кино. И здорово, что впервые за долгие годы в ней побеждает отечественный фильм. Сейчас у нас 735 млн рублей», — сказал он.

Картина «Викинг» рассказывает о жизни князя Владимира. Он вышел в прокат 29 декабря. Главную роль в картине сыграл Данила Козловский.

По материалам: tass.ru
Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016