Wikileaks объявила награду в 20 тыс. за данные о пропавших документах Белого дома Пропажу документов обнаружили в 2009 году

Wikileaks объявила награду в 20 тыс. за данные об уничтожении записей Национального государственного архива США. Об этом в Wikileaks сообщили в среду.

Речь идет об информации, которая, как заявили в организации, может привести к аресту или раскрытию агента администрации президента США Барака Обамы. В Wikikleaks считают, что кто-то из администрации американского главы может быть причастен к уничтожению важных данных.

Напомним, в ноябре прошлого года Wikileaks сообщил о том, что из Управления национальных архивов и учетных документов США пропали данные об электронной переписке администрации Билла Клинтона. Пропажа жесткого диска с двумя терабайтами данных была обнаружена сотрудниками Национального архива в марте 2009 году. Из всех документов засекречены были только три.