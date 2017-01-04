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04.01.17 / 15:42 Новости / Россия и мир

Wikileaks объявила награду в 20 тыс. за данные о пропавших документах Белого дома

Пропажу документов обнаружили в 2009 году

wikileaks newsmax.comWikileaks объявила награду в 20 тыс. за данные об уничтожении записей Национального государственного архива США. Об этом в Wikileaks сообщили в среду.

Речь идет об информации, которая, как заявили в организации, может привести к аресту или раскрытию агента администрации президента США Барака Обамы. В Wikikleaks считают, что кто-то из администрации американского главы может быть причастен к уничтожению важных данных.

Напомним, в ноябре прошлого года Wikileaks сообщил о том, что  из Управления национальных архивов и учетных документов США пропали данные об электронной переписке администрации Билла Клинтона. Пропажа жесткого диска с двумя терабайтами данных была обнаружена сотрудниками Национального архива в марте 2009 году. Из всех документов засекречены были только три.

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