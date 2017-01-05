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05.01.17 / 20:33 Новости / Россия и мир

«Аэрофлот» займется ремонтом поврежденного в аэропорту «Храброво» самолета

Оборудование везут из Варшавы

Аэрофлот-фото-с-сайта-компанииКомпания «Аэрофлот» отремонтирует Airbus A-320, который был поврежден в результате ЧП в аэропорту «Храброво» в Калининграде. Об этом сообщил в четверг врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

«Сейчас коллеги из компании «Аэрофлот» везут специальное оборудование из Варшавы. Сейчас двигается в направлении Калининградской области. Они будут принимать решение относительно того, где его ремонтировать», — заявил он.

Напомним, Airbus A-320 совершал рейс из Москвы в Калининград 4 января. При посадке в «Храброво» самолет выкатился на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. У воздушного судна подломилась передняя стойка шасси. Накануне в результате ЧП было задержано или отменено более 15 авиарейсов.

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