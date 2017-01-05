Экс-премьер Косово арестован во Франции Его задержали в аэропорту

Во Франции полиция арестовала бывшего ​премьер-министра Косово Рамуша Харадиная. Об этом сообщает в четверг Reuters со ссылкой на французские правоохранительные органы и МИД Косово.

Харадиная задержали в аэропорту Базель-Мюлуз на востоке Франции. Основанием для ареста послужил ордер, выданный Сербией в 2004 году.

Добавим, Харадинай участвовал в войне 1998—1999 и был одним из лидеров Армии освобождения Косово. Он боролся за обретение республикой независимости. В 2007 году экс-премьер предстал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии.