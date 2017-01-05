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05.01.17 / 02:31 Новости / Общество / Россия и мир

Экс-премьер Косово арестован во Франции

Его задержали в аэропорту

Фото: 360tv.ru

Фото: 360tv.ru

Во Франции полиция арестовала бывшего ​премьер-министра Косово Рамуша Харадиная. Об этом сообщает в четверг Reuters со ссылкой на французские правоохранительные органы и МИД Косово.

Харадиная задержали в аэропорту Базель-Мюлуз на востоке Франции. Основанием для ареста послужил ордер, выданный Сербией в 2004 году.

Добавим, Харадинай участвовал в войне 1998—1999 и был одним из лидеров Армии освобождения Косово. Он боролся за обретение республикой независимости. В 2007 году экс-премьер предстал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии.

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