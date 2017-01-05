Беларусь повышает тарифы на транспортировку нефти Они начнут действовать с 1 февраля

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси повышает тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте ведомства 30 декабря.

В документе сказано, что тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава повышен на 7,7% с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС). По маршруту Унеча (Высокое) — Броды тариф повышен на 7,7% с 114,82 до 123,66 российских рублей.