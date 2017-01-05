Беларусь повышает тарифы на транспортировку нефти Они начнут действовать с 1 февраля

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси повышает тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте ведомства 30 декабря.

В документе сказано, что тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава повышен на 7,7% с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС). По маршруту Унеча (Высокое) — Броды тариф повышен на 7,7% с 114,82 до 123,66 российских рублей.

Напомним, в октябре МАРТ отменило предусмотренное с 11 октября 50%-ное повышение тарифов на транспортировку российской нефти. В ноябре Беларусь объявила о намерении увеличить тариф на прокачку нефти по своим трубопроводам на 20,5%. Российская сторона посчитала такое повышение чрезмерным. «Транснефть» направила в Минск предложения повысить тарифы на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — на 5,8%, ОАО «Полоцктранснефть Дружба» — на 11,76%.