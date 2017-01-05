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05.01.17 / 00:43 Новости / Политика / Россия и мир

Чуркин: ООН приглашена на переговоры по Сирии

Пока неизвестно, примет ли Стаффан де Мистура приглашение

астана казахстанСпецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуру пригласили на встречу по урегулированию сирийского конфликта в Астане. Об этом в среду заявил постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин.

«Не уверен, что он будет там лично, но кто-то из его людей там будет обязательно», — сказал Чуркин. Постпред отметил, что Россия приветствует участие других стран в переговорах и их желание сыграть «позитивную роль».

Напомним, переговоры по Сирии должны состояться в Астане 23 января. С инициативой проведения переговоров в столице Казахстана выступили президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что готов подготовить площадку для переговоров и способствовать мирному урегулированию сирийского конфликта.

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