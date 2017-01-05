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05.01.17 / 17:28 Новости / Россия и мир

Дадина переведут на новое место отбывания наказания до 10 января

Этапирование было прервано из-за празднования Нового года

весна дадин акция акцииИльдара Дадина переведут на новое место отбывания наказания 9-10 января. Об этом сообщила в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«По данным ФСИН, с руководством которой я нахожусь на постоянной связи, он должен прибыть 9-10 числа на место. Законодательство в целях безопасности не дает возможности получить нам информацию до прибытия на место нового отбывания наказания», — рассказала она. По ее словам, перевозка была прервана для того, чтобы заключенные могли отпраздновать Новый год.

Напомним, Ильдар Дадин был задержан за нарушение порядка проведения митинга 5 декабря 2014 года. Басманный суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы. Позднее Московский городской суд снизил срок наказания до 2,5 лет. Супруга Дадина Анастасия Зотова ранее сообщила о том, что ее мужа пытают. ФСИН, в свою очередь, сообщила о том, что гражданские врачи, которые осмотрели Дадина в колонии №7, не нашли следов пыток на теле Дадина.

По материалам: ria.ru
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