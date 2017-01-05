Дальняя авиация получит пять модернизированных самолетов в 2017 году Экипажи Дальней авиации провели в воздухе более 20 тыс. часов.

Авиационные части Дальней авиации в 2017 году получат пять модернизированных авиационных комплексов стратегического назначения. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По итогам прошлого года, соединения Дальней авиации получили два модернизированных ракетоносца Ту-160 и два ракетоносца Ту-95МС. Летчики воздушных судов увеличили количество полетов с дозаправкой в воздухе на 10%.

Экипажи Дальней авиации провели в воздухе более 20 тыс. часов. Средний налет на экипажи составил свыше 110 часов.

Ту-160 — сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец. Воздушное судно эксплуатируется с 1987 года. Ту-95 — начали эксплуатировать в апреле 1956 года. Ту-95МС созданы на базе Ту-142МК.