Директор ЦРУ надеется на улучшение отношений с Россией Это важно для стабильности в мире

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан надеется, что в ближайшие годы отношения между Соединенными Штатами и Россией улучшатся. Об этом он рассказал в интервью телекомпании PBS, опубликованном в среду.

«Безусловно, я надеюсь на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном в течение последующих нескольких лет. Поскольку чрезвычайно важно для стабильности в мире, как и для России и США, чтобы отношения были лучше», — сказал Бреннан. Он добавил, что на отношениях двух стран может положительно сказаться приход Трампа к власти.

Напомним, накануне Бреннан раскритиковал действия России в Сирии и обвинил ее руководство в том, что она использует тактику «выжженной земли». Он заявил, что ни одна другая страна не стала бы так действовать в каком-либо вооруженном конфликте. В МИД РФ прокомментировали его слова и назвали их «хрипом русофобов-неудачников».