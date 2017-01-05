Экс-посол Британии в России будет представлять страну в ЕС Он может вступить в должность уже на следующей неделе

Бывший посол Великобритании в России Тим Барроу будет представлять королевство в Евросоюзе. Об этом в правительстве Британии объявили в среду.

Барроу может вступить в должность уже на следующей неделе. Он будет курировать выход королевства из ЕС. Его предшественник Айван Роджерс подал в отставку 3 января.

Напомним, летом 2016 года в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Евросоюза. За то, чтобы выйти из союза, проголосовали 51,9% участников голосования. Еще 48,1% высказались против Brexit. Премьер Британии Дэвид Кэмерон после объявления результатов референдума подал в отставку, его пост заняла Тереза Мэй.