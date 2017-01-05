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05.01.17 / 21:59 Новости / Политика / Россия и мир

Керри рассказал о пользе «перезагрузки» отношений США и России

Поиски путей для сотрудничества продолжаются

Джон Керри и Сергей Лавров«Перезагрузка» отношений США и России, проведенная во время первого президентского срока Барака Обамы, принесла пользу и была выгодна обеим странам. Об этом сказано в письме госсекретаря США Джона Керри, подготовленном по случаю окончания срока его полномочий и распространенном в четверг. 

«В ходе первого срока президента Обамы Соединенные Штаты и Россия провели перезагрузку наших отношений, что привело к ощутимой выгоде, включая контроль за ядерным вооружением и организацию маршрута поставок снабжения для наших солдат в Афганистане. В ряде случаев мы смогли работать вместе в сферах общих интересов: переговоры по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — ядерное соглашение с Ираном), защита морских районов и координация действий по проблемам Арктики», — сообщил дипломат. Он также упомянул вывоз химического оружия из Сирии при содействии России.

Госсекретарь признал, что США и РФ в настоящее время «испытывают серьезные разногласия». Он упомянул кибератаки, которые Вашингтон приписывает Москве, и действия России в Сирии. Керри отметил, что Соединенные Штаты продолжают искать пути для взаимодействия и сотрудничества.

Добавим, 20 января состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Тогда же истекут сроки полномочий действующего главы государства Барака Обамы и его администрации. В штабе Трампа уже анонсировали отмену ряда указов Обамы. В частности, политик пообещал отменить реформу медицинского страхования, получившую название Obamacare.

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