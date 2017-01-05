Китай инвестирует $361 миллиард в возобновляемые источники энергии До 2020 года

Китай намерен инвестировать 2,5 трлн юаней ($360,7 млрд) в возобновляемые источники энергии. Об этом в четверг заявил замначальника Государственного управления по делам энергетики КНР Ли Янчжэ.

«Согласно первоначальным подсчетам, в рамках реализации тринадцатого пятилетнего плана (2016—2020 годы) инвестиции в возобновляемые источники энергии достигнут 2,5 трлн юаней», — сказано на сайте управления. Также планируется сократить потребление угля. «Можно сказать, что чистые низкоуглеродистые источники энергии станут основным энергоресурсом в течение 13-й пятилетки», — сообщил Ли Янчже.

Добавим, меры будут приняты в рамках проекта по развитию возобновляемых источников энергии. Он был подготовлен Государственным управлением по делам энергетики КНР и Национальной комиссией по развитию и реформам (NDRC) КНР. Власти планируют увеличить потребление солнечной энергии, развивать гидроэнергетику, ветроэнергетику, геотермальную энергетику.