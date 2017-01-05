Все новости

05.01.17 / 07:16 Новости / Россия и мир / Экономика

Китай инвестирует $361 миллиард в возобновляемые источники энергии

До 2020 года

Экология солнечные батареи theearthproject.comКитай намерен инвестировать 2,5 трлн юаней ($360,7 млрд) в возобновляемые источники энергии. Об этом в четверг заявил замначальника Государственного управления по делам энергетики КНР Ли Янчжэ.

«Согласно первоначальным подсчетам, в рамках реализации тринадцатого пятилетнего плана (2016—2020 годы) инвестиции в возобновляемые источники энергии достигнут 2,5 трлн юаней», — сказано на сайте управления. Также планируется сократить потребление угля. «Можно сказать, что чистые низкоуглеродистые источники энергии станут основным энергоресурсом в течение 13-й пятилетки», — сообщил Ли Янчже.

Добавим, меры будут приняты в рамках проекта по развитию возобновляемых источников энергии. Он был подготовлен Государственным управлением по делам энергетики КНР и Национальной комиссией по развитию и реформам (NDRC) КНР. Власти планируют увеличить потребление солнечной энергии, развивать гидроэнергетику, ветроэнергетику, геотермальную энергетику.

Метки: , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016