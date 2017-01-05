Ле Пен ответила на угрозы Киева запретить ей въезд в республику В ее планы не входит поездка на Украину

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен не планировала визит на Украину. Об этом пишет в среду Reuters со ссылкой на заявление штаба политика.

«Марин Ле Пен в любом случае не имела ни малейшего намерения отправляться туда (на Украину)», — цитирует агентство сообщение штаба. Также пресс-секретарь кандидата пояснил, что, если она захочет посетить республику, этот вопрос будет решен по дипломатическим каналам, когда Марин Ле Пен «станет президентом».

Напомним, ранее МИД Украины выразил протест Ле Пен из-за ее заявлений о легитимности присоединения Крыма к России. Лидера «Национального фронта» обвинили в том, что она «проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью игнорирует фундаментальные принципы международного права».

Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV назвала законным присоединение полуострова к РФ. «Я не верю, что это была нелегальная аннексия: там прошел референдум, жители Крыма хотели присоединения к России», — сказала она.