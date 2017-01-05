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05.01.17 / 05:28 Новости / Политика / Россия и мир

Мадуро назначил нового вице-президента Венесуэлы

Он займет место Мадуро в случае отставки

Фото justmedia.ru

Фото justmedia.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил новым вице-президентом 42-летнего Тарека Эль-Айссами. Об этом сообщает в четверг агентство France Presse.

Эль-Айссами — губернатор одного из штатов. Он пробудет на новой должности с 2017 по 2018 год и сменит Мадуро на посту президента, если тот уйдет в отставку.

Напомним, в Венесуэле происходит конфликт между президентом и оппозиционным парламентом. В настоящее время законодательная и исполнительная власти практически не взаимодействуют. Мадуро обвинял парламентариев в попытке переворота, они, в свою очередь, пытались организовать импичмент главы государства.

По материалам: afp.com
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