Мадуро назначил нового вице-президента Венесуэлы Он займет место Мадуро в случае отставки

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил новым вице-президентом 42-летнего Тарека Эль-Айссами. Об этом сообщает в четверг агентство France Presse.

Эль-Айссами — губернатор одного из штатов. Он пробудет на новой должности с 2017 по 2018 год и сменит Мадуро на посту президента, если тот уйдет в отставку.

Напомним, в Венесуэле происходит конфликт между президентом и оппозиционным парламентом. В настоящее время законодательная и исполнительная власти практически не взаимодействуют. Мадуро обвинял парламентариев в попытке переворота, они, в свою очередь, пытались организовать импичмент главы государства.