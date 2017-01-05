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05.01.17 / 14:30 Новости / Россия и мир

Милонов предложит наказывать за оскорбление национальной гордости

речь идет об оскорблении явлений, "к которым в стране относятся с особым почтением"

Виталий Милонов, фото пресс-службы ЗакСа2Депутат Госдумы Виталий Милонов готовит законопроект о защите национальной гордости РФ. Об этом в четверг сообщили представители единоросса.

Документом предполагается ввести административную ответственность за «публичные действия по оскорблению чувств национальной гордости и недопущению публичного оскорбления явлений, к которым в стране относятся с особым почтением». В качестве примера представители парламентария приводят пример крушения Ту-154 на Черным морем.

Напомним, журналист Божена Рынска ранее прокомментировала в Facebook катастрофу Ту-154. Она выразила сожаление в связи с гибелью ансамбля Александрова, но порадовалась смерти съемочной группы НТВ.

По материалам: ria.ru
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