Милонов предложит наказывать за оскорбление национальной гордости речь идет об оскорблении явлений, "к которым в стране относятся с особым почтением"

Депутат Госдумы Виталий Милонов готовит законопроект о защите национальной гордости РФ. Об этом в четверг сообщили представители единоросса.

Документом предполагается ввести административную ответственность за «публичные действия по оскорблению чувств национальной гордости и недопущению публичного оскорбления явлений, к которым в стране относятся с особым почтением». В качестве примера представители парламентария приводят пример крушения Ту-154 на Черным морем.

Напомним, журналист Божена Рынска ранее прокомментировала в Facebook катастрофу Ту-154. Она выразила сожаление в связи с гибелью ансамбля Александрова, но порадовалась смерти съемочной группы НТВ.