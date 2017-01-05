Все новости

05.01.17 / 15:25 Новости / Россия и мир

МЧС ожидает аномальные морозы в Москве с 6 января

Температура опустится до минус 27 градусов

снег-москва-кремль-all-pix.com_Температура воздуха в Москве 6-10 января опуститься ниже минус 25 градусов по Цельсию. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Москве.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» с 6 января до 10 января в Москве (включая ТиНАО) ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12° ниже климатической нормы. Температура воздуха ночью в Москве может упасть до -25... -27 градусов», — сообщили в ведомстве.

В МЧС рекомендовали по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улицы в эти дни. Кроме того, в ведомстве предупредили об увеличении числа ДТП и обморожения при низких температурах.

По материалам: interfax.ru
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016