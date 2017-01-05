МЧС ожидает аномальные морозы в Москве с 6 января Температура опустится до минус 27 градусов

Температура воздуха в Москве 6-10 января опуститься ниже минус 25 градусов по Цельсию. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Москве.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» с 6 января до 10 января в Москве (включая ТиНАО) ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12° ниже климатической нормы. Температура воздуха ночью в Москве может упасть до -25... -27 градусов», — сообщили в ведомстве.

В МЧС рекомендовали по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улицы в эти дни. Кроме того, в ведомстве предупредили об увеличении числа ДТП и обморожения при низких температурах.