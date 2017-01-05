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05.01.17 / 19:27 Новости / Россия и мир

Mubadala планирует инвестировать в развитие инновационных технологий до $15 млрд

Средства направят в фонд Vision Fund

деньги валюта монеты доллар евро курсГосударственная холдинговая компания эмирата Абу-Даби Mubadala Development Company намерена инвестировать в развитие инновационных технологий до $15 млрд. Об этом сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

Средства получит фонд Vision Fund, созданный японской телекоммуникационной компанией Softbank Group. Последний намерен вложить деньги в технологии в сфере робототехники и искусственного интеллекта. Суммарный объем инвестиций в фонд должен составить $100 млрд.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что французская инвестиционная компания Aridan планирует купить 50% акций Mubadala. Сумма сделки, как ожидается, может составить $1 млрд.

По материалам: bloomberg.com
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