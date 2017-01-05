На Алтае в ДТП пострадали 29 человек Три человека погибли

В Алтайском крае 29 человек пострадали в крупном ДТП. Об этом сообщает в четверг региональное управление МВД.

Авария произошла на федеральной трассе в районе поселка Украинский Косихинского района 4 января. Столкнулись автобусы ЛАЗ и Higer, грузовая «Газель» и внедорожник Audi Q7.

Три человека погибли. Еще 29 получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. На месте аварии работали 87 спасателей и 26 единиц техники, движение по трассе было приостановлено.

Добавим, 29 декабря на Алтае семь пассажиров автобуса получили травмы в результате столкновения с Kia Sportage. Пострадали трое детей, 10-летний мальчик был госпитализирован.