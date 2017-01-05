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05.01.17 / 13:03 Новости / Россия и мир

Ирак приступил к выполнению соглашения по соглашению нефтедобычи

Ирак намерен работать со странами, не состоящими в ОПЕК

газпром нефтьИрак начал выполнять соглашение по сокращению объемов добычи нефти. Об этом сообщили в министре нефти страны в четверг.

По словам министра нефти Джаббара аль-Лаиби, Ирак намерен выполнять соглашение с ОПЕК для восстановления баланса между спросом и предложением. Кроме того, Ирак намерен работать с другими странами, не входящими в картель.

Напомним, страны ОПЕК на саммите в ноябре прошлого года приняли решение сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в день. Такое решение было принято впервые с 2008 года. С 1 января страны ОПЕК снизили среднесуточную добычу сырья на 1,2 млн баррелей.

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