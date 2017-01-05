Обама получил доклад об организации Россией кибератак Москва якобы постаралась помочь Трампу победить

Президент США Барак Обама получил доклад американских спецслужб о вмешательстве России в выборы и организацию кибератак. Об этом пишет в четверг The Associated Press.

Документ был подготовлен Министерством внутренней безопасности США и Национальной разведкой. В нем, как сообщает агентство, содержатся доказательства участия Москвы в хакерских атаках. Разведывательные службы считают, что хакеры преследовали цель помочь республиканцу Дональду Трампу победить на выборах и помешать демократу Хиллари Клинтон.

Напомним, накануне Трамп сообщил, что доклад, который спецслужбы подготовили для него, перенесен на пятницу, 6 января. Политик назвал такое решение «странным». В декабре 2016 года администрация Обамы ввела санкции против России из-за приписываемых ей кибератак. Они затронули ФСБ и ГРУ, а также отдельные физические и юридических лица.