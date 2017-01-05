В Греции арестовали террористку Полу Рупу И женщину, подозреваемую в ее укрывательстве

Террористка Панайота (Пола) Рупа была арестована в Греции. Об этом сообщает в четверг Афинское агентство новостей.

Она была арестована в одном из южных приговоров Афин около 07:00 по Москв. Помимо Рупы антитеррористическая служба арестовала также 25-летнюю женщину, которая подозревается в укрывательстве террористки.

Пола Рупа — член террористической организации «Революционная борьба» и супруга греческого террористка Никоса Мазиотиса. Она подозревается в участии в подготовке, в том числе, обстрела посольства США в Афинах в 2007 году. Рупа — одна из самых разыскиваемых террористов. За информацию о ней и ее супруге была объявлена награда в 1 млн евро.